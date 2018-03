Vastgoedsector boycot klassieke immosites 22 KANTOREN ZETTEN AANBOD NU OP WWW.IMMOSCOOP.BE TOON VERHEIJEN

28 maart 2018

02u31 7 Oud-Turnhout Kempenaars die op zoek zijn naar een nieuwe woning, kunnen voortaan maar beter een kijkje nemen op www.immoscoop.be. Van de 32 vastgoedkantoren hebben er niet minder dan 22 beslist om hun aanbod immers niet langer via gekende spelers als Immoweb, Immovlan of Hebbes te verspreiden.

Huis(je) zoeken? Bijna elke Kempenaar tikte dan zowat automatisch Hebbes of Immoweb in op het internet, maar sinds deze week is het Kempens aanbod daar met zowat 70 procent gedaald. De Kempense makelaars volgen daarmee het voorbeeld van hun Antwerpse collega's die enige tijd geleden met Immoscoop startten. Dat vooral de grote spelers mee opstappen, deed ook de wat kleinere mee overstag gaan.





"Je wil als makelaar vooral kwaliteit bieden naar je klanten toe, maar ook naar potentiële huurders of kopers", zegt Dennis Vansweevelt van Vansweevelt Makelaars. "En daar schuilde toch een beetje het probleem. De klant zag het bos door de bomen niet meer. We hadden er zelf ook geen controle meer over. Zoekertjes begonnen dikwijls hun eigen leven te leiden. Ook ons imago leed eronder. De informatie bleef er soms veel te lang op staan waardoor het allemaal niet meer klopte. Huizen die nog te koop stonden, maar eigenlijk allang verkocht waren. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Klanten geraken daardoor misnoegd want ze zetten hun zinnen op een pand dat uiteindelijk al lang verkocht blijkt te zijn."





Maar de vastgoedsector in de Kempen steekt ook niet onder stoelen of banken dat het met het aansluiten bij Immoscoop kostenbesparend werkt. "We zijn zelf een van de kleinere spelers, maar voor ons betekende het plaatsen van zoekertjes op de andere sites een jaarlijkse kost van zo'n 50.000 euro", zegt Jan Daems van Domestic Makelaars. "Nu kost het ons nog amper 800 euro terwijl we zelf veel meer controle hebben en de klanten beter kunnen bedienen." De makelaars die mee instappen, zien er alleen maar voordelen in. "Dankzij de grote controle die we over onze eigen content hebben, kunnen we de verkopers en verhuurders garanderen dat alle info accuraat en up-to-date is. De deelnemende makelaars kunnen opnieuw in de eigen kanalen investeren dankzij de budgetten die vrijkomen nu we niet meer op de traditionele immosites staan", aldus Vansweevelt nog.





Frustratie

Initiatiefnemer van Immoscoop was makelaar Wim Peleman uit het Antwerpse. "Immoscoop is gegroeid uit een frustratie die bij veel vastgoedmakelaars leefde. De wil om het anders te doen was er wel. Maar de stop die onze Kempense collega's nu zetten: dat hadden we niet durven dromen. Dit is bijna een collectieve overstap."