Van woningbrand naar finale Miss België Jotti Verbruggen (23) is enige Kempense in race naar kroontje Kristof Baelus

06 januari 2019

11u47 0 Oud-Turnhout De gemiddelde romanschrijver zou een hele kluif hebben aan Jotti Verbruggen. De 23-jarige uit Oud-Turnhout ontsnapte in 2017 uit een woningbrand, won in 2018 geheel onverwacht Miss Elegantie in De Panne en stootte door naar Miss België. Op 12 januari staat ze als enige Kempense in de finale.

“Vorig jaar won ik Miss Elegantie", vertelt Jotti Verbruggen. “Dat had ik niet zien aankomen, maar het maakte de stap naar Miss België veel makkelijker. Ik deed af en toe al wel modellenwerk en dan kom je vaak in contact met meisjes die al deelnamen een de verkiezing. Zij hebben me aangespoord om me in te schrijven, wat ik in een impulsieve bui ook gedaan heb .”

Hoe verder Jotti geraakte in de wedstrijd, hoe meer tijd het begon op te slorpen. Tijdens haar avontuur kwam ze op vele plaatsen waar ze anders nooit zou komen. “We zijn bijvoorbeeld naar de Story Awards geweest, wat zeer leuk was”, zegt Jotti. “Het is leuk nieuwe mensen te leren kennen.”

Jotti studeert voor Medical Office Manager, maar besloot zich eerst te focussen op Miss België voordat ze aan de slag zou gaan.

Donkere rookwolk

Toch liep haar parcours niet altijd over rozen. In september 2017 sloeg het noodlot toe voor Jotti en haar familie. “We lagen te slapen op de zolderkamer toen ik rond 1 uur ‘s nachts wakker werd van de rookmelder beneden”, doet haar vriend Yannick het verhaal.

“Eerst besefte ik niet goed wat er gebeurde, maar toen ik de deur van de slaapkamer opende, kwam er een donkere rookwolk op ons af. Toen beseften we dat we hoe benard de situatie was. Toen we beneden stonden, beseften we dat onze twee hondjes nog in huis waren. Jotti wilde meteen weer naar binnen maar ik heb haar tegengehouden en ben zelf naar binnen gelopen. Gelukkig heb ik ze kunnen redden.”

Jotti en haar vriend Yannick raakte nog net op een veilige manier weg maar verloren wel al hun bezittingen en herinneringen. Het gelijkvloers van de woning was volledig verwoest, de bovenverdieping liep grote rookschade op. Haar ouders bouwden de woning weer helemaal op, maar de brand laat bij Jotti en haar vriend diepe sporen na.

“Voor Miss België worden we vaak verwacht op officiële gelegenheden of feestjes, mijn kleerkast was zo goed als leeg na de brand. Ik heb alles weer moeten aankopen, wat de herinneringen weer deed oplaaien”, zegt Jotti.

Of ze kans maakt op het kroontje, durft ze niet luidop zeggen. “Er zijn veel mooie meisjes die het kroontje willen bemachtigen. Maar natuurlijk doe je mee om te winnen”, lacht Jotti.

Stemmen voor Jotti Verbruggen kan tot en met 12 januari via een sms met de vermelding MB20 naar 6665.