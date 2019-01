Van 100 naar 1.500 toeschouwers: hoe Sint-Antonius in paar jaar dorpsfeest werd in Oosthoven Jef Van Nooten

16u34 0 Oud-Turnhout In vier parochies in de Kempen werd zondag Sint-Antonius gevierd, in de volksmond beter gekend als ‘Toontje van het varken’. In Oosthoven is de traditie onder impuls van Luc Dierckx uitgegroeid tot een dorpsfeest van drie dagen. “In deze parochie is het de jongere generatie die de traditie in ere houdt”, zegt Dierckx.

Zowel in Oosthoven (Oud-Turnhout), Geel-Bel, Achtel (Rijkevorsel) als Lille staat de eerste zondag na 17 januari traditiegetrouw in het teken van de Sint-Antoniusviering. Dieren worden daarbij gezegend en varkenskoppen per opbod verkocht. Op de meeste plaatsen – ook buiten de Kempen wordt Sint-Antonius gevierd - trekt de traditie vooral oudere mensen. Behalve in Oosthoven, daar troffen we zondag ook heel veel jonge mensen aan die lustig mee boden. De Sint-Antoniusviering is er de voorbije jaren volledig heropgeleefd. “In Oosthoven is de viering stilaan uit de kluiten gewassen. Het is geen viering van enkele uren, maar een dorpsfeest van drie dagen”, vertelt Luc Dierckx. “Ik ben een echt dorpsfiguur. Mensen hebben we op een bepaald moment gevraagd om een feest rond de Sint-Antoniusviering in elkaar te steken. Van het een kwam het ander. Intussen zijn er drie dagen op rij festiviteiten.”​

Slimme varkens en scheve paters

Vrijdagavond was er in het dorp de quiz ‘Het slimste varken van Oosthoven’, op zaterdag de dansavond ‘De nacht van de scheve paters’, gevolgd door de eigenlijke Sint-Antoniusviering op zondag. Vijf verenigingen verkochten er hamburgers, pannenkoeken, soep, enzovoort. De plaatselijke school kreeg 1.000 euro om voor tappers te zorgen. “Acht jaar geleden zijn we hier in het dorp gestart met de heropleving van het Sint-Antoniusfeest. De jeugd heeft dat heel hard gewaardeerd. Het dorpsgevoel is er sterker door geworden. Het is echt iets van Oosthoven, los van Oud-Turnhout. Het is de jongere generatie die dit feest hier in ere houdt”, aldus Luc Dierckx. “Op veel plaatsen verwatert een oude traditie zoals Sint-Antonius. Maar hier leeft het echt. Een maand op voorhand klampen mensen me al aan om te vragen wie er komt zingen, of alles op tijd in orde zal zijn, … De mensen leven er naar toe. Acht jaar geleden had ik nooit durven denken dat er op maandag 200 inwoners van Oosthoven verlof hebben. Omdat ze moeten recupereren van drie dagen Sint-Antoniusfeest.”​

Acht jaar geleden daagden er niet eens 200 inwoners op voor de Sint-Antoniusviering in Oosthoven. “Tien jaar geleden kwamen er amper 100 mensen naar de dierenzegening en opbodverkoop kijken. Toen stonden we achter een klein nadarhek aan de kerk. Nu staat de wagen op het plein tegenover de kerk en zijn er 1.200 à 1.500 toeschouwers. We tappen nu twintig vaten tussen 13 uur en 18 uur. Dan weet je hoeveel volk de viering tegenwoordig trekt. En dat voor een traditie waarbij een paard nat wordt gemaakt en een varkenskop verkocht”, lacht Luc Dierckx. “Dat de verenigingen en school er een goede boterham mee verdienen, is mooi meegenomen.”