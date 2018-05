Tweede sporthal wordt nog groter WERKEN STARTEN OP 11 JUNI, OPENING GEPLAND IN APRIL 2019 JEF VAN NOOTEN

19 mei 2018

02u26 0 Oud-Turnhout Sportpark De Hoogt krijgt er tegen april 2019 een tweede sporthal bij. Die wordt nog groter dan het complex dat er nu al staat. Op 11 juni starten de bouwwerken. Beide sporthallen worden met elkaar verbonden. "Een cafetaria kijkt vanuit de eerste verdieping uit op de twee hallen", zegt Jos Vinckx.

De komst van een tweede sporthal aan sportpark De Hoogt in Oud-Turnhout werd vele jaren geleden al aangekondigd. Maar het financiële plaatje lokte protest uit in politieke kringen, ook binnen de meerderheid. De tweede sporthal zal er nu toch komen. Op 11 juni start een aannemer met de bouwwerken. "Als alles volgens plan verloopt, nemen de werken 10 maanden in beslag. In april 2019 hopen we de nieuwe sporthal te kunnen openen", zegt burgemeester Jos Vinckx (CD&V) die ook al jarenlang bevoegd is voor sport. Aan De Hoogt bevindt zich momenteel een sporthal van 40 meter op 24 meter, maar die is voortdurend bezet. De aanvraag bedraagt zo'n 150% van de capaciteit. De gemeente besliste daarom een tweede sporthal er tegenaan te bouwen. Een sporthal die met 51 meter op 36 meter nog groter is dan de bestaande hal. Daardoor zullen er vanaf april 2019 ook sporten zoals basket of zaalvoetbal mogelijk zijn in De Hoogt. Dat is in de huidige zaal niet mogelijk omdat die in drie compartimenten is onderverdeeld om meer sporters tegelijk te ontvangen. "De nieuwe sporthal wordt geen volledige losbouw. Er komt een doorgang tussen beide hallen", verduidelijkt Jos Vinckx. "De cafetaria wordt naar boven gebracht. Vanuit die cafetaria op de eerste verdieping heb je dan zicht op beide sporthallen. Dat geeft ouders of supporters de kans om vanuit de cafetaria een wedstrijd of training te volgen." De cafetaria komt op de plaats waar nu kleedkamers zijn.





Danszaal

Tegelijk met de nieuwe sporthal wordt ook een hippisch centrum (manege) en een danszaal gebouwd op De Hoogt. Het sportpark zal dus drastisch uitbreiden. "Dat kan alleen maar goed zijn voor onze jongeren en andere sportieve inwoners. De helft van de inwoners sport momenteel. Het zou zeer fijn zijn als we dat tot driekwart kunnen opkrikken met deze extra sporthal", aldus nog Jos Vinckx.





De tweede sporthal komt rechts naast de huidige sportinfrastructuur. Een deel van de parking moet daarvoor opgeofferd worden, maar dat wordt gecompenseerd door een nieuwe parking elders in het sportpark. Voor de bouw van de sporthal is ruim 3 miljoen euro ingeschreven. De cafetaria blijft zoals nu in beheer van de sportclubs zelf zodat zij een centje kunnen bijverdienen. Wanneer de nieuwe sporthal klaar is, wil de gemeente ruimere sportmogelijkheden aanbieden. De sportdienst denkt onder meer aan bewegingsmomenten voor kleuters en hun ouders, of aan seniorensport. Nu is daar geen ruimte voor omdat het tijdsschema overvol zit.