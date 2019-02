Twee lichtgewonden na kop-staartaanrijding Wouter Demuynck

01 februari 2019

18u52 0

Op de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout is vrijdag rond 12.14 uur een kop-staartaanrijding gebeurd met drie auto’s ter hoogte van Aldi. Er vielen twee lichtgewonden in dezelfde auto. H.I. (71) en zijn echtgenote B.H. (65) uit Turnhout werden naar het ziekenhuis gebracht.