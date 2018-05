Twee gewonden bij frontale botsing 15 mei 2018

03u08 0 Oud-Turnhout Twee auto's zijn gisteravond omstreeks18.15 uur bijna frontaal op elkaar gebotst aan Donk in Oud-Turnhout, niet ver van de brug over de E34. Zowel een Landrover Defender als een Peugeot deelden in de brokken. Volgens de eerste vaststellingen reden beide voertuigen in tegenovergestelde richting.

Waarschijnlijk is één van de bestuurders van zijn rijvak afgeweken waardoor beide auto's met de linker voorkant tegen elkaar knalden. De klap was zo hevig dat het linker voorwiel van de terreinwagen af brak en in het midden van de rijweg bleef liggen.





Rijvak afgesloten

De Landrover zelf kwam tot stilstand in een gracht naast de weg. Ook de Peugeot raakte vooraan zwaar beschadigd, met onder meer een bumper die los werd gerukt. De Peugeot belandde op het fietspad. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee inzittenden werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg aanvankelijk bericht dat één van de auto's in brand was gevlogen na het ongeval, maar dat bleek enkel om rookontwikkeling te gaan.





Door het ongeval was het rijvak richting Retie een tijd afgesloten voor het verkeer. (JVN)