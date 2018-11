Twee auto’s in brand gestoken in centrum Oud-Turnhout Jef Van Nooten

21 november 2018

09u21 0 Oud-Turnhout In het centrum van Oud-Turnhout zijn afgelopen nacht twee auto’s in brand gestoken. De eerste auto die werd geviseerd stond op een openbare parking op het einde van de Pausenstraat, naast de gemeentelijke basisschool Salto. Even later werd een paar honderd meter verderop ook een tweede auto in brand gestoken. Hier ging het om een BMW die geparkeerd stond op een oprit op de hoek van de Pausenstraat en in de Sint-Bavostraat.

De dader wilde wellicht ook nog een derde voertuig in brand steken. In het midden tussen de twee uitgebrande auto’s werd brandbaar materiaal onder een wagen aangetroffen, maar dit leidde uiteindelijk niet tot een brand. De politie is een onderzoek gestart en gaat de komende dagen en nachten extra patrouilleren in de buurt.