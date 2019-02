Tintel Toneel brengt ‘De Fromavachecremes’ op de planken Jef Van Nooten

01 februari 2019

16u30 1

Het Oud-Turnhoutse toneelgezelschap Tintel Toneel brengt het stuk ‘De Fromavachecremes’ op de planken in de Djoelen. In totaal staan vijf voorstellingen geprogrammeerd van 1 tot 9 februari. De Fromavachecremes is een stuk van Luk Gijsbrechts, in een regie van Annelore Van Eyken. “Het avontuur begint wanneer Mirjam, een ‘lichte zeden’-dame een schatkaart pikt van een oude zwerver. François en Françoise zien dat gebeuren, en samen beslissen ze op zoek te gaan naar de sleutel voor die rijkdom. Het wordt een hilarische reis die hen naar allerlei vreemde locaties leidt en hen laat kennismaken met de meest bizarre figuren. Een absurd en komisch stripverhaal op scène”, schetst men bij Tintel Toneel het verhaal.

Na de première op vrijdagavond 1 februari, zijn er nog voorstellingenop zaterdag 2 februari (20 uur), zondag 3 februari (15 uur), vrijdag 8 februari (20 uur) en zaterdag 9 februari (20 uur). Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen, en 9 euro voor wie jonger dan 12 of ouder dan 60 jaar is. Kaarten bestellen kan via tintel.toneel@gmail.com of via 014 45 19 15.