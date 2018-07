Tijdelijk enkelrichting op Steenweg op Sevendonk 20 juli 2018

02u29 0

Op de Steenweg op Sevendonk geldt tussen 23 en 26 juli uitzonderlijk eenrichtingsverkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Zandstraat en Dorp. De maatregel is nodig omdat er een rioolaansluiting moet gemaakt worden. Alle gemotoriseerd verkeer komende vanuit Turnhout richting Oud-Turnhout moet een korte omleiding volgen via Zandstraat en Neerstraat. De omleiding wordt aangegeven met de nodige signalisatie. Het verkeer vanuit Oud-Turnhout richting Turnhout kan de werken passeren. Fietsers en voetgangers mogen zich wel verplaatsen in beide verkeersrichtingen en moeten de omleiding niet volgen. (VTT)