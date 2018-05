The Scabs openen vijftiende editie Goezot in't Hofke 01 juni 2018

De organisatoren van Goezot in't Hofke hebben gisteren het podium opgesteld. Vandaag start de vijftiende editie van festival in de tuin van het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout. Het festival wordt vanavond geopend met The Scabs. "The Scabs bestaan dit jaar 40 jaar en zijn ze nog enthousiaster dan vroeger. De Rollings Stones van Vlaanderen waren op 33 uur uitverkocht", zegt Peter Hannes. Voor zaterdag en zondag zijn er wel nog tickets beschikbaar. Per dag is er plaats voor een duizendtal bezoekers. "Zaterdag en zondag bieden we opnieuw een internationaal programma aan. En ook al klinken de namen bij sommigen niet zo bekend, het is echt wel het neusje van de zalm als we het over Rootsmuziek hebben." Een combiticket voor zaterdag en zondag kost 28 euro, voor de afzonderlijke dagen betaal je 22 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa. (JVN)