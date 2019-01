Stiefopa beticht van aanrandingen: “hij was gewoon een knuffelbeer” Jef Van Nooten

08 januari 2019

14u31 0 Oud-Turnhout Een 69-jarige man uit Kontich zou jarenlang zijn twee stiefkleindochters hebben aangerand in een kangoeroewoning in Oud-Turnhout. De man zelf ontkent de aanrandingen. “Hij was een knuffelbeer, maar heeft nooit handelingen gesteld die seksueel ontoelaatbaar zijn”, zegt zijn advocaat.

De feiten kwamen op 5 juli 2017 aan het licht. Twee zusjes biechtten die dag aan moeder op dat ze al een hele tijd seksueel misbruikt werden door hun stiefgrootvader die bij inwoonde in dezelfde kangoeroewoning in Oud-Turnhout. Aanleiding voor de biecht van de meisjes was een nieuwe aanranding die kort voordien had plaatsgevonden. De man was één van de meisjes gevolgd naar haar slaapkamer. Daar viel hij tijdens een knuffel – al dan niet met opzet – bovenop haar om het meisje vervolgens kusjes te geven tussen de benen. “Hij ontkent nu dat er iets ontoelaatbaar is gebeurd. Maar hij heeft zich destijds verontschuldigd via sms. Daarin schreef hij dat hij zichzelf de dag nadien zou gaan aangeven bij de politie. Dat doe je niet als je recht in je schoenen staat”, zegt Jef Peeters, raadsman van de slachtoffers.

De aanranding begin juli 2017 was al de zoveelste in rij. Ook eerder zou de man al over de schreef zijn gegaan bij zijn stiefkleindochters. “Hij was heel close met ons en wilde voortdurend knuffelen. Wanneer hij over onze rug kriebelde, ging hij tot in onze broek. Terwijl hij met zijn handen onder onze trui was, ging hij ook naar voor om over mijn borsten te strelen”, verklaarde één van de meisjes aan de politie. “Zo’n handelingen hebben een seksuele connotatie en kunnen niet op een andere manier geïnterpreteerd worden”, zegt openbaar aanklager Patti Broeckx. “Wanneer de meisjes thuis kwamen van school stond hij hen vaak op te wachten in boxershort of naakt met alleen een handdoek om. Die handdoek liet hij dan ‘per ongeluk’ vallen.”

L.V.N. (69) werd op 25 juli 2004 al eens veroordeeld voor aanranding. Toen was het slachtoffer de 15-jarige babysit. “De modus operandi is telkens helemaal hetzelfde. Zijn bewering dat de handelingen geen enkele seksuele betekenis hadden, is absurd.”

De aanklager vorderde 18 maanden cel en een boete van 800 euro. De stiefgrootvader zelf gaat resoluut voor de vrijspraak. “Hij kende de meisjes al sinds ze 3 en 6 jaar waren. Hij beschouwde hen als zijn eigen kleinkinderen. Hij was een knuffelbeer en toonde graag zijn emoties aan de kinderen, maar hij heeft op geen enkel ogenblik handelingen bij hen gesteld die seksueel ontoelaatbaar waren”, pleitte de advocaat van L.V.N. “Die feiten in de slaapkamer? Hij wilde het meisje alleen maar troosten na een ruzie met haar moeder. Hij gaf alleen kusjes op de wang, niet tussen de benen.”

De mama van de twee meisjes stapte intussen uit het leven. “Ze voelde zich een slechte moeder omdat ze niet heeft kunnen voorkomen wat er met de kinderen gebeurd is”, getuigde haar ex-man tijdens het proces. De advocaat van L.V.N. betwist dat de vermeende aanrandingen iets met de zelfmoord te maken hebben. “Mijn cliënt vond het ook verschrikkelijk toen hij hoorde dat de moeder van de meisjes overleden was. Maar er is geen enkel bewijs van een causaal verband.”

Vonnis op 12 februari.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.