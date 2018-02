Speelplein verhuist voor bouwproject 17 februari 2018

02u43 0 Oud-Turnhout De gemeente Oud-Turnhout heeft het speeltuintje in verkaveling 'Eigen' verplaatst. De speeltuigen moesten verhuizen wegens bouwwerken.

In verkaveling 'Eigen' werd gestart met het bouwproject 'Jardin des Fleurs'. "Om een veilige woonomgeving te garanderen en de algemene invloed op de omwonenden te beperken tijdens de werkzaamheden, werd beslist om het werfverkeer zo veel mogelijk te weren uit de verkaveling. Via één enkele grote werftoegang aan het begin van de verkaveling kan al het werfverkeer op en af de werf rijden en ontsluiten via de Steenweg op Sevendonk", klinkt het bij de gemeente Oud-Turnhout. "Het aanwezige speelplein wordt daarom ingenomen als werfzone. Zo moeten er geen vrachtwagens door de verkaveling rijden. "De speeltuigen worden deels verplaatst naar een nabijgelegen vrije zone naast de Aa. Deze locatie is beter geschikt als speelzone dan naast het bouwproject. Tussen de speelzone en de Aa wordt een afrastering geplaatst." (JVN)