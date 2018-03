Smakelijk slot van 'Week van de Keigezonde Kempen' 08 maart 2018

02u26 0 Oud-Turnhout Bij hogeschool Thomas More in Turnhout is gisteren de 'Week van de Keigezonde Kempen' op een feestelijke manier afgesloten. Zowel kinderen, gezinnen als professionele gezondheidswerkers waren uitgenodigd.

In de voormiddag kwamen meer dan driehonderd schoolkinderen op bezoek voor een preventiedag. Onder begeleiding van studenten Verpleegkunde van Thomas More waagden ze zich aan verschillende workshops over gezonde thema's. In de namiddag konden gezinnen met kinderen de workshops komen volgen. Aster en Alexis kwamen samen met hun opa Eric een kijkje nemen. Ze leerden onder meer hoe ze een brooddoos op een gezonde manier moeten vullen.





Samenwerking

Tijdens het slotfeest werd ook de samenwerking van 20 lokale gezondheids- en welzijnspartners bekrachtigd. Turnhouts schepen voor Gezondheid Peter Segers (sp.a) nam daarbij het woord.





"Een Gezonde Gemeente is een gemeente die ernaar streeft om iedere inwoner, bezoeker, werknemer, toerist enzovoort maximale kansen en stimulansen te geven om gezond te kunnen leven in een gezonde omgeving. En waar gezondheidsverschillen zoveel mogelijk weggewerkt worden. Dit alles impliceert een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving", zegt Peter Segers. "Meedoen aan de Week van de Keigezonde Kempen was dan ook een evidentie." (JVN)