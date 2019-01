Senioren bewonderen hun eigen handen op kunstexpo Jef Van Nooten

11 januari 2019

12u46 0 Oud-Turnhout Het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout kreeg vrijdag enkele senioren op bezoek die hebben meegewerkt aan de tentoonstelling ‘944 Handen’. Ze konden er onder andere de foto’s of gipsafdrukken van hun eigen handen bewonderen.

Nog tot 20 januari loopt in het Hofke van Chantraine de tentoonstelling ‘944 Handen’, een verzameling met kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars. Bij de kunstwerken staat één thema centraal: de hand.

Wie de tentoonstelling bezoekt, komt ook foto’s en gipsafdrukken van handen tegen. Het zijn de handen van Oud-Turnhoutse senioren die hun medewerking hebben verleend aan de expo. Een deel van hen – bewoners van ’t Smeedeshof en Eigenaard - bracht vrijdag een bezoek aan de tentoonstelling om ‘hun eigen’ kunstwerk te bewonderen.

“Een kunstenaar is bij ons langs geweest om gipsafdrukken van onze handen te maken”, vertelt een bewoonster van Eigenaard. “Het was heel plezant om te doen, en ook mijn kinderen zijn er blij mee. Nu staat de afdruk van mijn handen nog tentoongesteld, maar na de expo krijgen we die mee naar huis. Het is een mooi aandenken waar je normaal veel voor moet betalen.”

De senioren kwamen niet alleen de kunstwerken van hun eigen handen bezichtigen. Ze kregen van Gie Mateusen ook uitleg over de andere kunstwerken, zoals een grote hand met een piepklein kuiken in, een kunstwerk van Koen Vanmechelen.

De tentoonstelling kan nog tot 20 januari bezocht worden, van donderdag tot zondag van 13.30 uur tot 17 uur, of op andere dagen na afspraak.