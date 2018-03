SCHOT-scholen krijgen dertig kleuterfietsen van gemeente 02 maart 2018

02u28 0 Oud-Turnhout De vier basisscholen in Oud-Turnhout, die zich verenigen in scholengemeenschap SCHOT, hebben nieuwe fietsjes gekregen van het gemeentebestuur. De aankoop van de fietsjes kadert in het project 'Duurzaam naar school'.

In het kader van 'Duurzaam naar school' reserveert de gemeente jaarlijks een mooi bedrag dat de SCHOT-scholen in overleg met gemeente en politie kunnen inzetten om te werken rond verkeersveiligheid.





"Zo krijgt elk kind dat naar school gaat een fluo-hesje, en konden we vorig jaar definitieve verkeersborden plaatsen voor het fietsexamen", zegt SCHOT-directeur Tine Dierckx. "Dit schooljaar kochten we een dertigtal kleuterfietsjes om in te zetten op fietsvaardigheid vanaf jonge leeftijd. Daarnaast is er ook gekozen voor de aankoop van nieuwe fietshelmen, die de leerlingen kunnen gebruiken wanneer ze met de fiets op klasuitstap gaan. De scholen zijn het gemeentebestuur erg dankbaar voor deze ondersteuning. Het biedt de leerlingen heel wat extra kansen om steviger in het verkeer te staan."





De vier Oud-Turnhoutse SCHOT-scholen maken al jaren een prioriteit van verkeersveiligheid. Dit gebeurt onder meer door verschillende projecten te organiseren zoals een 'dode-hoek-project', verkeersweken, het grote fietsexamen of een fluodag. (JVN)