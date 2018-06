Scholieren schenken vakantieboxen aan arme gezinnen 28 juni 2018

De scholen van SCHOT, de scholengemeenschap in Oud-Turnhout, hebben gisteren vakantieboxen overhandigd aan de voorzitter van het OCMW. Die zullen uitgedeeld worden zodat ook gezinnen die het financieel moeilijker hebben een leuke zomervakantie kunnen beleven.





De inhoud van de boxen is telkens verschillend, afhankelijk van de interesses van het gezin. De boxen werden aangekocht met geld dat de schoolkinderen inzamelden binnen het project 'Om-Armen' waar het hele schooljaar rond werd gewerkt. "Twaalf procent van de Vlaamse kinderen leeft in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Met het project 'Om-Armen' zeggen de kinderen en leerkrachten van Scholengemeenschap SCHOT 'nee' tegen armoede", zegt coördinerend directeur Tine Dierckx. Alle acties samen leverden 9.401 euro op. (JVN)