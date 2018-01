Schillebeeckx neemt Begrafenissen Caers over 02u36 0 Foto Jef Van Nooten Vanaf 1 juni neemt Jan Schillebeeckx (tweede van rechts) de zaak van Staf Caers (tweede van links) over. Oud-Turnhout Jan Schillebeeckx Uitvaartzorg neemt binnenkoort Begrafenissen Caers uit Arendonk over. Staf Caers stopt er mee na een carrière van 40 jaar. "Het is tijd voor mijn pensioen, maar er staat geen opvolging klaar. Ik ben blij dat het bedrijf toch in Kempense handen blijft", zegt Caers.

Jan Schillebeeckx Uitvaartzorg heeft op dit moment al vestigingen in Ravels, Oud-Turnhout en Retie. Door de overname van Caers komt daar binnenkort ook een vestiging in Arendonk bij. "Mijn moeder was afkomstig van Arendonk, maar die gemeente was tot nu een blinde vlek op onze kaart", vertelt Jan Schillebeeckx. "Nu zagen we een opportuniteit. Staf en ik hebben elkaar gevonden."





Staf Caers en La Wouters vestigden zich in 1977 als pasgetrouwd koppel in Arendonk. "We hebben 40 jaar lang ten dienste van de Arendonkenaars gestaan", zegt Staf. "Ik ben de zaak samen met mijn vader begonnen. Nu ik met pensioen ga, ben ik blij dat ik een Kempense overnemer vond."





Schillebeeckx en Caers werken nog enkele maanden nauw samen.





"We bereiden samen de vlotte overgang op 1 juni voor", zegt Schillebeeckx.





"Deze overname past in onze ambitie om een grotere Kempense speler in de sector van de begrafenissen te worden."





Caers en zijn vrouw blijven in de Arendonkse vestiging wonen. In de voormiddag zullen ze de winkel open houden, maar de diensten worden vanaf 1 juni verzorgd door Schillebeeckx. (JVN)