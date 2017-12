Schandvlek wijkt voor appartementen 4 VERLATEN BENZINESTATION VERDWIJNT 4 ALDI WORDT VERNIEUWD JEF VAN NOOTEN

02u25 19 Foto Ton Wiggenraad Het voormalige tankstation van Gust Ooms ligt er verloederd bij. Oud-Turnhout Het uitzicht voor wie vanuit Turnhout de dorpskern van Oud-Turnhout binnen rijdt, zal volledig veranderen. Het verlaten benzinestation naast de Aa - dat jarenlang een schandvlek was in het dorp - maakt plaats voor appartementen. Aan de overkant van de straat wordt warenhuis Aldi vernieuwd.

Het voormalige benzinestation van Gust Ooms aan de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout is al vele jaren een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Het gaf de 'entree' tot het dorp een verloederd uitzicht. Woorden zoals 'schandvlek' of 'kankerplek' werden meermaals in de mond genomen bij zowel inwoners als bestuurders van Oud-Turnhout. Het gemeentebestuur hoopte jaren geleden al dat het voormalige benzinestation plaats zou kunnen maken voor appartementen, maar daar wilde eigenaar Gust Ooms niet van weten. Hij liet het benzinestation zoals het was, en woonde in een camper naast de verroeste tanks.





Door het overlijden van Gust Ooms in juli van dit jaar, ligt de weg open om er dan toch eindelijk appartementen op te trekken. "Een makelaar heeft de intentie om er appartementen te bouwen", klinkt het bij de gemeente. "We hebben nog geen concrete plannen of een aanvraag ontvangen, maar de architect heeft al wel contact opgenomen met de gemeente om te zien wat de mogelijkheden zijn op vlak van ruimtelijke ordening. Zo werd onder meer de vraag gesteld of het mogelijk is om een fietsenzaak in te richten op het gelijkvloers."





Chinees restaurant

De makelaar voerde ook reeds gesprekken met de eigenaars van het aanpalende Chinese restaurant Chion's Place. Dat pand wordt mogelijk mee opgenomen in het totale appartementenproject, om nadien een vernieuwd restaurant onder te brengen op het gelijkvloers.





Niet alleen aan die kant van de straat staan er veranderingen op stapel. Ook aan de overkant, bij warenhuis Aldi, zal er één en ander veranderen aan het uitzicht. De gemeentebesturen van de stadsregio Turnhout zaten onlangs samen met de directie van Aldi. Het warenhuis heeft plannen om haar winkels in Beerse, Turnhout (Nieuwe Kaai) en Oud-Turnhout uit te breiden en te vernieuwen. "Enkele maanden geleden kregen we al plannen onder ogen voor de winkel in Oud-Turnhout", klink het nog bij de gemeente. "Volgens die eerste plannen wordt het winkelgedeelte naar boven gebracht, met daaronder ruimte voor parkeren."





Wanneer beide projecten aan weerszijden van de straat verwezenlijkt zijn, zal de inkom van Oud-Turnhout er helemaal anders uit zien. "Het zou echt een grote verbetering zijn ten opzichte van de verloederde plaats dat het jaren geweest is. Het dorpsbeeld van Oud-Turnhout zal er een pak fraaier door worden", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Leo Van Miert (sp.a).





Het benzinestation van Gust Ooms werd in september 2015 gedurende twee weken gesaneerd. Alleen het voorste deel, waar de benzinepompen stonden, werd toen aangepakt. De kans is reëel dat er nog een bijkomende sanering zal moeten plaatsvinden wanneer het gebouw wordt afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouwappartementen.