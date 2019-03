Salto-kinderen laten fietsbel rinkelen voor klimaat Jef Van Nooten

15 maart 2019

12u51 0 Oud-Turnhout Spijbelen voor het klimaat doen ze niet in de gemeentelijke basisschool in Oud-Turnhout. Daarvoor ligt Brussel veel te ver weg voor de kinderen. Ze hadden wel het plan opgevat om allemaal samen hun fietsbel te laten rinkelen, in de hoop dat het klimaatgerinkel tot in Brussel gehoord werd.

“Het nieuws over de opwarming van de aarde doet ook in onze school de alarmbellen rinkelen”, klinkt het bij het klimaatteam van Salto. “Spijbelen voor het klimaat vonden we een stap te ver, maar we besliste om een educatieve klimaat-dag op poten te zetten.”

Daarbij werd aan de kinderen duidelijk gemaakt wat de school al doet (zonnepanelen op het dak, een grote regenwaterput voor het sanitair water, wekelijks composteren,...), maar vooral wat er nog beter kan: de afvalberg verder verkleinen, papierverspilling aanpakken, milieuvriendelijk naar school komen, stroomverbruik beperken , ... “We begonnen de dag met een fietsbellenconcert. Daarna waren er tal van activiteiten die met het klimaat te maken hebben, zoals het ruimen van zwerfvuil in de buurt van de school.”