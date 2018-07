Rookpluim leidt brandweer naar afvalstoker 03 juli 2018

Agenten van de lokale politie in Turnhout zagen maandag vanuit het politiekantoor een rookwolk opstijgen boven Oud-Turnhout. De agenten alarmeerden de brandweer. De rookwolk bleek afkomstig van een landbouwer in de Hoge Beemdstraat. Die was er afval aan het opstoken. De brandweer heeft de vlammen gedoofd. (JVN)