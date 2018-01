Radio Noorderkempen wordt dubbel zo groot 30 januari 2018

Oud-Turnhout Radio Noorderkempen is vanaf woensdag 7 februari te beluisteren via nieuwe frequenties. De zender uit Oud-Turnhout wordt dubbel zo groot. De huidige frequentie 107.5 wordt vervangen door 106.2 en 107.8.

"Radio Noorderkempen was de grootste winnaar in de provincie Antwerpen bij het toekennen van de nieuwe zendvergunningen", verklaart programmadirecteur Stefan De Wilde. "We kregen twee keer twee frequenties, dus vier in totaal. Op twee hiervan zenden we Radio Noorderkempen uit. Op de twee andere lanceren we een tweede zender."





Nieuw logo

Via 106.2 FM kan je vanaf 7 februari naar Radio Noorderkempen luisteren in Turnhout, Oud-Turnhout, Baarle-Nassau, Ravels, Weelde, Arendonk en Retie. Wie afstemt op 107.8 FM kan luisteren in Turnhout, Vosselaar, Beerse, Lille, Malle, Rijkevorsel en Merkplas.





"De nieuwe zendmast voor de frequentie 107.8 werd geplaatst in Beerse. Voor de frequentie 106.2 wordt de zendmast gebruikt die al 35 jaar in Oud-Turnhout staat", aldus nog Stefan De Wilde. "Zo zullen we te ontvangen zijn van Rijkevorsel tot Kasterlee en van Malle tot Baarle-Nassau. Aangezien Radio Noorderkempen twee nieuwe frequenties in gebruik neemt, lanceren we ook een nieuw logo."





Radio Noorderkempen heeft momenteel 13.300 luisteraars. Met de verdubbeling van bereik hoopt Stefan De Wilde te groeien tot 30.000 luisteraars.





Tegen de zomer volgt wellicht de lancering van de tweede radiozender. (JVN)