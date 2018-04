Provincie maakt van De Wamp weer visparadijs 23 april 2018

04u26 0 Oud-Turnhout In de Wamp zijn enkele visvriendelijke maatregelen genomen. Het aantal vissoorten kan daardoor verder stijgen. Zaterdag werden enkele vissen te water gelaten.

Zaterdag was het Vismigratiedag, een dag waarbij wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor vissen. De provincie Antwerpen probeert op dat vlak het goede voorbeeld te geven. "In de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen zijn er 34 soorten, waarvan er 19 bedreigd zijn", zegt gedeputeerde Rik Rottger.





Modderkruiper

"In de Wamp leefde tot voor kort een beperkt aantal vissoorten. De provincie Antwerpen heeft er samen met Pidpa, het visserijfonds van het Agentschap voor Natuur en Bos, en enkele bewoners enkele visvriendelijke maatregelen getroffen. Zo vinden bijzondere soorten zoals de kleine modderkruiper, rivierdonderpad en kopvoorn er nu vlot hun weg."





Trefmoment

Zaterdag organiseerden de provincie en Pidpa een leerrijk trefmoment aan de Wamp. Enkele vissen werden te water gelaten en bezoekers kregen van gidsen uitleg over de visvriendelijke ingrepen. De provincie trakteerde iedereen op een lekker ijsje en een glas water uit de waterbar van Pidpa. (JVN)