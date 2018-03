Politie zoekt eigenaar van loslopende kangoeroe 03 maart 2018

De politie kreeg de voorbije dagen verschillende meldingen van een loslopende kangoeroe in de buurt van de Lentedreef in Oud-Turnhout. De politie is nu op zoek naar de eigenaar van de kangoeroe. Wie info heeft, kan bellen naar 014/46.22.88 of 0800/25.101. (JVN)