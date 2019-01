Politie zoekt deze verdachte van brandstofdiefstal bij Lukoil in Oud-Turnhout Jef Van Nooten

09 januari 2019

16u20 14 Oud-Turnhout De lokale politie in Turnhout heeft een opsporingsbericht verspreid naar de verdachte van een brandstofdiefstal bij het Lukoil-benzinestation aan de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout. “Oeps, vergeten te betalen”, luidt het opsporingsbericht. “Deze jongeman vergat op 21/12/2018 te betalen nadat hij getankt.”

De kans dat de man per ongeluk vergat te betalen, is nagenoeg onbestaande. Hij reed immers ook rond in een wagen met gestolen nummerplaten. Een kleine drie weken na de brandstofdiefstal heeft de politie nu camerabeelden van de verdachte verspreid in de hoop de man alsnog te identificeren.

Wie informatie heeft, kan dat melden via het gratis nummer 0800/25101 (optie1) of via opsporingen@politieregioturnhout.be.