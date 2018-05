Politie onderschept drugsproducent 11 mei 2018

02u32 0

Een 25-jarige man uit Breda is door de politie in Oud-Turnhout onderschept met een grote hoeveelheid methanol in zijn voertuig. Die stof wordt gebruikt om drugs aan te maken. De man werd aangehouden voor inbreuken op de drugswetgeving, maar de raadkamer heeft de man vrij gelaten na een borgsom van 1.500 euro. (JVN)