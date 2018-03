Politie klist twee Poolse winkeldieven 06 maart 2018

De politie Kempen-Noord Oost heeft zaterdag twee mannen opgepakt voor enkele winkeldiefstallen. Het gaat om twee Polen van 36 en 53 jaar.





Het duo werd zaterdag rond 15 uur in Retie opgemerkt door de politie. "Ze gedroegen zich verdacht. De politie merkte dit op en ging over tot controle van hun voertuig", klinkt het bij het parket in Turnhout. "In de auto werd een grote hoeveelheid goederen aangetroffen zoals kledij, klein elektromateriaal en scheermesjes." Door de grote hoeveelheid van spullen was er al snel een vermoeden dat de goederen afkomstig waren van diefstallen. Zeker omdat in de wagen ook een grote magneet werd aangetroffen om magneetbeveiliging te verwijderen. De politie deed navraag en ontdekte dat ze inderdaad diefstallen waren geweest bij de Aldi-warenhuizen in Retie en Oud-Turnhout. De twee Polen werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer. (JVN)