Oplegger met papier mogelijk in brand gestoken in Oud-Turnhout Toon Verheijen

28 oktober 2018

09u23

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 6 Oud-Turnhout Een oplegger geladen met dikke pakken samengeperst papier is in de nacht van zaterdag op zondag nagenoeg volledig uitgebrand. Aangezien er vermoedens van brandstichting zijn, is een gerechtelijk onderzoek opgestart.

De oplegger stond geparkeerd langs de kant van de weg op de brug over de E34 in Oud-Turnhout. De oplegger was geladen met pakken samengeperst papier. Het was voor de brandweer dan ook een hele klus om het vuur gedoofd te krijgen. De civiele bescherming kwam ter plaatse met een kraan om de balen over te hevelen van de oplegger naar een container.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar er zijn vermoedens van brandstichting.