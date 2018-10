Oplegger met pakken samengeperst papier uitgebrand op brug over E34 Toon Verheijen

28 oktober 2018

09u23 0 Oud-Turnhout Een oplegger geladen met dikke pakken samengeperst papier is in de nacht van zaterdag op zondag nagenoeg volledig uitgebrand.

De oplegger stond geparkeerd langs de kant van de weg op de brug over de E34 in Oud-Turnhout. Hoe de brand is ontstaan, is niet meteen duidelijk.