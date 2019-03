Openbaar onderzoek naar natuurinrichting in De Liereman Jef Van Nooten

17 maart 2019

Oud-Turnhout Landschap De Liereman in Oud-Turnhout vormt nog tot 16 april het onderwerp van een openbaar onderzoek. Tijdens dat openbaar onderzoek kunnen bezwaren ingediend worden tegen het natuurinrichtingsproject in De Liereman.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 18 maart tot en met dinsdag 16 april. “Kort samengevat is het doel van het natuurinrichtingsproject om ruimte en kansen te scheppen voor de natuur, in afstemming met de landbouw en de andere gebruikers van de open ruimte in het Landschap De Liereman en omgeving”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Dat zijn de gemeenten Oud-Turnhout, Arendonk en Ravels, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij. “Het projectrapport van dit natuurinrichtingsproject gaat nu in openbaar onderzoek. Dat rapport geeft een overzicht van de maatregelen die beoogd worden om de natuur te herstellen, te beschermen of te ontwikkelen, en dit met respect voor de landbouwer en de andere gebruikers van de open ruimte.”

Het project omvat een gebied van 2.000 hectare. Om iedereen voldoende te informeren over het natuurinrichtingsproject organiseert de Vlaamse Landmaatschappij twee infosessies en tien zitdagen. De infosessie gaan op maandag 18 maart door in De Djoelen in Oud-Turnhout en op donderdag 21 maart in zaal De Wamp in Arendonk, telkens om 19.30 uur.