Ondanks protest toch groen licht voor 5 windmolens langs E34 07 maart 2018

02u32 0 Oud-Turnhout Energiebedrijf Luminus mag van minister Joke Schauvliege vijf windmolens plaatsen langs de E34 in Arendonk en Oud-Turnhout. De vergunning komt er ondanks ruim 2.000 bezwaarschriften die werden ingediend. Eén van de windmolens moet wel regelmatig worden uitgeschakeld om de vleermuispopulatie te beschermen.

Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvliege ontving in het najaar van 2017 een aanvraag van energiebedrijf Luminus voor de bouw en de exploitatie van vijf windmolens langs de E34. In Arendonk zouden de windturbines komen aan Roobeek en Nieuwe Dijk, in Oud-Turnhout aan Arselt. De plannen stuitten meteen op protest van buurtbewoners. Zij richtten zelfs het actiecomité 'Not In My Backyard' op. Ze vonden het ongepast dat er naast de acht windmolens die er al staan nog een tweede rij van vijf windmolens zal bijkomen, nog dichter bij de huizen.





Ongunstig advies

Tijdens het openbaar onderzoek werden in Arendonk 1.002 bezwaarschriften ingediend, en één petitielijst met 87 handtekeningen. De gemeente Oud-Turnhout kreeg 978 bezwaarschriften binnen. Bovendien leverden de gemeentebesturen van Oud-Turnhout en Arendonk allebei een ongunstig advies af. Tevergeefs allemaal, want de vijf extra windmolens mogen er nu toch komen.





"Uit alle adviezen samen bleek dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. De windmolens worden bovendien ingeplant langs de E34, waar aansluitend en parallel met de autosnelweg reeds een eerste lijn van acht windmolens bestaat, zodat de vijf voorliggende windmolens een tweede lijn vormen", zegt Jan Pauwels, woordvoerder van Joke Schauvliege.





Minister Schauvliege koppelt wel een aantal bijkomende voorwaarden aan de vergunning. "Binnen de zes maanden na ingebruikname van de windmolens moet een milieudeskundige ter controle geluids- en trillingsmetingen uitvoeren", klinkt het. "De vijfde windmolen wordt stilgelegd tijdens enkele periodes in de nacht tussen 15 juli en 15 oktober om schade aan de vleermuispopulaties te voorkomen. De exploitant dient ook een reeks maatregelen te treffen die wateroverlast in het gebied vermijden."