OCMW maakt kindjes gelukkig met Feestvarken 23 maart 2018

02u58 0 Oud-Turnhout Het OCMW in Oud-Turnhout gaat een samenwerking aan met vzw Feestvarken. Die vereniging schenkt verjaardagspakketten aan kinderen in armoede. Maandelijks zullen vier kinderen in Oud-Turnhout blij gemaakt worden met zo'n pakket.

"Feestvarken vzw zorgt ervoor dat elk kind in Vlaanderen het geluk krijgt om zijn of haar verjaardag op een gepaste manier te kunnen vieren. De vzw stelt verjaardagspakketten samen en werkt hiervoor samen met OCMW's en vanaf dit jaar ook met Oud-Turnhout. De samenwerking kwam tot stand onder impuls van inwoner Seppe Geukens. Hij zamelde via sponsorlopen heel wat geld in voor Feestvarken vzw", zegt OCMW-voorzitster Marleen Joris. "Elk pakket bevat nieuw speelgoed en inpakpapier zodat ouders de cadeautjes kunnen inpakken en afgeven aan hun jarig kindje wanneer zij willen. In de doos zit bovendien ook een hoeveelheid snoep om aan klasgenootjes uit te delen en materiaal om thuis een feestje te organiseren", zegt Koen Hendrickx van Feestvarken.