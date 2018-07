Nieuwe directeurs voor OCMW en gemeente 04 juli 2018

02u33 0

Het gemeentebestuur en OCMW van Oud-Turnhout hebben een nieuwe algemeen directeur. Bie De Busser (40) uit Retie, momenteel nog tewerkgesteld als regiomanager Kempen bij het APB Toerisme Provincie Antwerpen, treedt op 1 augustus in dienst. "Ze beschikt over een masterdiploma in de richting strategische communicatie. Als algemeen directeur staat Bie aan het hoofd van de administratie van de gemeente en het OCMW van Oud-Turnhout", klinkt het.





Voormalig financieel beheerder Marc Nooyens heeft dan weer de eed afgelegd als financieel directeur. (JVN)