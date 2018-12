Nieuwe coalitie in Oud-Turnhout: “Investeren in mensen, niet in bakstenen” Jef Van Nooten

20 december 2018

14u03 0 Oud-Turnhout Het nieuwe gemeentebestuur van Oud-Turnhout heeft de krijtlijnen voor het beleid van de komende 6 jaar vast gelegd. “We willen meer investeren in mensen, minder in bakstenen”, zegt toekomstig burgemeester Bob Coppens.

Coalitiepartners N-VA, Groen en LB18 hebben vorm gegeven aan het schepencollege. Dat zal naast burgemeester Bob Coppens (N-VA) bestaan uit Liesbet Dierckx (Groen) als voorzitter van het Bijzonder Comité, Johan Mathieu (Groen), Paul Paeleman (LB18), Jan Sels (N-VA) en Gwen Verbeek (N-VA).

Samen willen ze vooral in mensen investeren. “De afgelopen jaren heeft Oud-Turnhout een actieve investeringspolitiek gekend, met als gevolg een opbouw van schulden en een verhoging van belastingen”, zegt Bob Coppens. “In eerste instantie willen we een gezond en evenwichtig financieel beleid voeren. Met een verantwoorde belasting- en subsidiepolitiek willen we vooral slimme en duurzame investeringen stimuleren. Onze inwoners moeten het gevoel hebben dat ze een eerlijke bijdrage leveren aan de dienstverlening en infrastructuur die ze ervoor in de plaats krijgen.”

Het nieuwe schepencollege kent ook een aantal nieuwe mandaten. Met een schepen van burgerparticipatie wil de nieuwe beleidsploeg een brug bouwen tussen bestuur en burgers. ”Onze burgers moeten met minimale inspanning een maximum aan informatie krijgen. Nieuwe initiatieven zoals wijkbudgetten, moeten snel ingang vinden in Oud-Turnhout zonder veel administratieve overlast”, zegt Paul Paeleman (LB18). Een ander opvallend mandaat is de schepen voor landschap De Liereman, een bevoegdheid die Johan Mathieu (Groen) zal opnemen. “Door dit apart te benoemen, wensen we het strategische belang van dit gebied in onze gemeente en ons beleid duidelijk naar voor te schuiven”, besluit Coppens.