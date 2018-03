N-VA pleit voor speelpleinpleinwerking tijdens bouwverlof 31 maart 2018

03u09 0

Oppositiepartij N-VA in Oud-Turnhout wil dat de kinderopvang in de gemeente flexibeler wordt. Ze pleit er voor om speelpleinwerking 'Zweepes Ven' ook tijdens het bouwverlof open te houden.





"Het aantal kinderopvangplaatsen is immers geregeld ontoereikend. Tijdens het bouwverlof bijvoorbeeld wordt geen speelpleinwerking voorzien vanuit de gemeente. Niet alle ouders kunnen tijdens die periode vakantie nemen en opvang voorzien", zeggen Gwen Verbeek en Jill Van Dyck van N-VA. "Met een beperkte financiële inspanning van de gemeente en een billijke bijdrage van de ouders moet het toch mogelijk zijn om tijdens de hele zomervakantie deze speelpleinwerking te organiseren."





Een uitgebreidere speelpleinwerking is volgens N-VA een eerste stap in de verdere uitbouw van een gezinsvriendelijke gemeente. "Met nieuwe verkavelingen trekken we meer en meer jonge gezinnen met kinderen aan, dus moet de infrastructuur meegroeien. Kinderopvang is daar een belangrijk onderdeel van", vertellen Sofie van Deun en Inge Vercammen. "Op dit moment krijgen we vaak het signaal dat ouders niet terecht kunnen in de huidige initiatieven. niet iedereen werkt van negen tot vijf moet kinderopvang indien mogelijk ook flexibel zijn." (JVN)