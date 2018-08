N-VA pleit voor schoolstraten 01 september 2018

De N-VA wil schoolstraten invoeren in Oud-Turnhout. Zowel in de Van der Bekenlaan als in de Heerestraat zou de straat dan met nadarhekken worden afgesloten. "Gedurende een half uur voor het begin en na het einde van de school", zegt Bob Coppens.





Het voorstel dat N-VA lanceert heeft betrekking op twee straten. De partij pleit voor de invoering van schoolstraten ter hoogte van de Van der Bekenlaan in het centrum, en de Heerestraat in Oosthoven. In de Van der Bekenlaan hebben zowel Delta als Salto een ingang. In de Heerestraat is basisschool Reuzepas gevestigd.





N-VA wil de schoolstraten niet eenzijdig invoeren. Volgens de partij is het belangrijk dat er eerst een goede dialoog wordt opgestart met school, oudercomité en buurtbewoners. "Voor ouders die niet in de mogelijkheid zijn om per fiets of te voet te komen, zijn er in de omgeving van de scholen voldoende parkings waar ouders hun kinderen kunnen afzetten." (JVN)