N-VA pleit voor meer diervriendelijkheid in zwerfkattenbeleid 06 juli 2018

02u48 0 Oud-Turnhout N-VA in Oud-Turnhout roept op om het zwerfkattenbeleid in de gemeente diervriendelijker te maken. Nu worden zwerfkatten te vaak geëuthanaseerd. "In ons voorstel zouden vrijwilligers ze vangen, waarna de zwerfkatten ingeënt en gesteriliseerd kunnen worden door een dierenarts", zegt Bob Coppens.

De laatste maanden krijgt oppositiepartij N-VA steeds meer opmerkingen van inwoners van Oud-Turnhout dat er veel zwerfkatten rond lopen in de gemeente. "Zwerfkatten die gevangen worden door de boswachter worden momenteel naar het asiel overgebracht waar deze dieren meestal geëuthanaseerd worden", zegt Bob Coppens (N-VA). "Dit is volgens ons niet de juiste werkwijze, dierenwelzijn moet in deze procedure centraal komen te staan."





Vrijwilligers

N-VA werkte samen met vrijwilligers en dierenartsen een voorstel uit om het beleid rond zwerfkatten te veranderen. "In het nieuwe voorstel zouden vrijwilligers zorgen voor het vangen van de katten. De dieren worden dan overgebracht naar de dierenarts. Alleen echt zieke katten worden geëuthanaseerd. De overige katten kunnen ingeënt en gesteriliseerd worden", zegt Coppens.





Kittens

"De volwassen, gesteriliseerde katten worden na de behandeling terug vrijgelaten. De kittens van de zwerfkatten worden ook ingeënt en ter adoptie aangeboden door de dierenarts." Volgens N-VA zou deze werkwijze op termijn het aantal zwerfkatten doen dalen. (JVN)