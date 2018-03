N-VA koppelt verjonging aan ervaring 06 maart 2018

N-VA in Oud-Turnhout wil bij haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen verjonging koppelen aan ervaring. Bob Coppens trekt de lijst. Op plaats 4 staat de dochter van Vlaams parlementslid Paul Van Miert.





Dat huidig gemeenteraadslid Bob Coppens de N-VA lijst zal trekken in Oud-Turnhout was al geweten. Nu heeft de partij ook enkele andere belangrijke plaatsen op de lijst ingevuld. "Miranda Segers, zelfstandig ondernemer, neemt de tweede plaats in. Bart Vermeiren op drie is professioneel communicatiedeskundige en verder sterk geïnteresseerd in economie, financiën, sport en verenigingsleven", zegt voorzitter Chris Willems. "Bieke van Miert uit Oosthoven, dochter van Vlaams parlementslid Paul van Miert, neemt de vierde plaats in. Zij is werkzaam als financial controller in een multinational. Zij wil zich vooral inzetten om de lokale economie en het toerisme te ontwikkelen en heeft als OCMW-raadslid ook ervaring in sociale zaken."





Op plaats vijf zal voormalig gedeputeerde Bruno Peeters zijn ruime politieke ervaring ten dienste stellen van alle kandidaten. "Huidig fractieleider Jan Sels zal de lijst duwen", besluit Willems. (JVN)