N-VA haalt uit na afkeuring begroting

Oppositiepartij N-VA haalt uit naar de meerderheid nadat vlak voor Kerstmis de begroting niet werd goedgekeurd op de gemeenteraad omdat één raadslid van de meerderheid niet aanwezig was. "De gezondheidstoestand van Nelly liet haar niet toe om de gemeenteraad bij te wonen", zegt schepen van Financiën Hans Van de Laer (CD&V).





"De oppositie heeft daar gebruik van gemaakt om de begroting en de budgetwijziging voor 2018 af te keuren." De meerderheid van CD&V, sp.a en Groen had door de afwezigheid immers geen meerderheid meer.





De uitlatingen van CD&V vallen niet in goede aarde bij N-VA. "Werken met een nipte meerderheid heeft tijdens deze legislatuur meermaals tot problemen geleid", zegt N-VA-voorzitter Chris Willems. "Nu ineens akkoord gaan wanneer de meerderheid niet voltallig is om hen te depanneren, strookt niet met de waarden en normen die wij als partij hanteren."





Bob Coppens, lijsttrekker van N-VA Oud-Turnhout, haalt zwaar uit. "De meerderheid trekt nu de emotionele kaart en wil doen uitschijnen dat wij misbruik maken van de afwezigheid van een ziek raadslid. Dat is niet correct. Wij hebben absoluut begrip en respect voor de situatie en wensen haar natuurlijk veel beterschap toe. De burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad blijven volhouden in hun koppigheid en weigeren om in dialoog te gaan met de oppositie. Hier ligt het echte probleem." In januari volgt er een extra gemeenteraad.