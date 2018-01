Move for Parkinson schenkt cheque van 41.262 euro 27 januari 2018

03u04 0

De vzw Move for Parkinson heeft in ontmoetingscentrum De Djoelen in Oud-Turnhout een groot bedrag kunnen overhandigen aan professor Cras, het hoofd Neurologie aan de Universiteit Antwerpen. De cheque die het dagelijkse bestuur van Move for Parkinson kon overhandigden bedroeg maar liefst 41.262 euro. Dat geld werd in 2017 ingezameld via allerlei activiteiten die de vzw organiseerde zoals fietstochten, een ontbijt en een quiz. Met 41.262 euro werd een recordbedrag ingezameld door de vzw Move for Parkinson, want de cheque bedraagt ruim 8.000 euro meer dan de 33.035 euro die vorig jaar overhandigd kon worden.





In vijf jaar tijd heeft de vzw nu al 135.747 euro ingezameld voor onderzoek naar parkinson. De cheque werd overhandigd door Chantal Proost, een inwoner van Oud-Turnhout die zelf parkinson heeft.





(JVN)