Motorrijder gewond 10 augustus 2018

In de Leeuwerkstraat in Oud-Turnhout is donderdagochtend rond 7.25 uur een motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer, de 27-jarige G.D. uit Ravels, werd op zijn moto aangereden door een auto die de oprit van een woning wilde verlaten. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. (JVN)