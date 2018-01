Monti Amundson in De Djoelen 25 januari 2018

02u32 0

De vzw Goezot brengt vanavond Monti Amundson terug naar Oud-Turnhout. Hij zal een uniek optreden geven in de kleine zaal van OC De Djoelen.





Monti Amundson stond vorig jaar op 4 juni reeds op het podium van het festival Goezot in't Hofke. "Dat optreden werd geweldig gesmaakt. Nu krijgen zijn fans de kans om hem aan het werk te zien in een intieme setting. Monti's gitaar zal huilen in de bovenzaal van OC De djoelen, samen met maximaal 100 muziekliefhebbers", klinkt het bij de vzw Goezot. De uit Portland Oregon afkomstige bluesgigant Monti Amundson is in zijn stijl beïnvloed door o.a. BB King, Billy Gibbons, Jimi Hendrix en Jeff Beck. "Bovenal is 'Big' Monti een groots live-performer. De afgelopen jaren was het stil rondom Big Monti, die zich door een slepende ziekte genoodzaakt zag zich terug te trekken. Nu is hij weer helemaal terug van weggeweest." (JVN)





Meer info en tickets op www.goezot.be. Tickets zijn ook te verkrijgen aan het loket in de Djoelen, en vanavond zelf aan de kassa.