Moeite om voetpad sneeuwvrij te maken? Vraag hulp via een affiche Jef Van Nooten

21 januari 2019

09u45 0 Oud-Turnhout Het gemeentebestuur van Oud-Turnhout is een affichecampagne gestart voor mensen die zelf niet in staat zijn hun oprit en voetpad sneeuwvrij te maken.

Via een affiche voor hun raam kunnen ze hulp vragen aan buurtbewoners. “Minder mobiele mensen kunnen hun voetpad of oprit zelf niet sneeuw- of ijsvrij maken. Een beetje hulp van een attente buur helpt hen enorm”, klinkt het bij de gemeente Oud-Turnhout. “Met deze affichecampagne kunnen buren hulp vragen of hulp aanbieden. Als inwoners de affiches aan hun raam hangen, vinden hulpvrager en hulpaanbieder elkaar snel.”

De affiche werd verspreid via het infomagazine van de gemeente, maar kan ook gedownload en afgeprint worden via de website van de gemeente. De voorzijde van de affiche toont een humoristische cartoon waarmee iemand hulp vraagt. Op de achterkant wordt een sneeuwheld afgebeeld waarmee mensen hulp aanbieden.