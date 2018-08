Minder rood voor vlotter verkeer op N18 ENKEL GROEN IN ZIJSTRATEN ALS ER EFFECTIEF AUTO'S RIJDEN JEF VAN NOOTEN

21 augustus 2018

02u48 0 Oud-Turnhout In het centrum van Oud-Turnhout geldt voortaan een nieuwe verkeerslichtenregeling. Om de doorstroming op het kruispunt te verbeteren, krijgt het verkeer op de N18 alleen nog rood wanneer er effectief weggebruikers worden gedetecteerd in de zijstraten Dorp en Van der Bekenlaan.

De Steenweg op Mol (N18) in Oud-Turnhout krijgt alsmaar meer verkeer te slikken. In de dorpskern van Oud-Turnhout leidt dat vaak tot lange files ter hoogte van de verkeerlichten op het kruispunt van de Steenweg op Mol met Dorp en Van der Bekenlaan, aan het dorpsplein in Oud-Turnhout. Het verkeer richting Turnhout staat vaak al aan te schuiven van voor Molenbergen. Wie richting Mol moet, krijgt op piekmomenten al meteen na het verlaten van de Ring in Turnhout af te rekenen met een file.





Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil daar verandering in brengen en heeft daarom de verkeerslichten ter hoogte van het dorpsplein vernieuwd en aanpassingen uitgevoerd aan de regeling. "De nieuwe verkeerslichten zijn bovendien uitgerust met rateltikkers voor blinden en slechtzienden", klinkt het bij de dienst mobiliteit van de gemeente Oud-Turnhout.





Door de nieuwe regeling springt het licht voor het verkeer vanuit de dwarsrichtingen (Dorp en Van der Bekenlaan) alleen op groen wanneer in die straten ook effectief verkeer wordt gedetecteerd. Op die manier kan het licht voor het verkeer op de N18 langer op groen blijven zolang er geen verkeer in de zijstraten is.





Detectielussen

"Voor auto's die vanuit de dwarsrichtingen komen, gebeurt de detectie door middel van detectielussen in het wegdek", aldus nog de mobiliteitsdienst. "Fietsers en voetgangers die de Steenweg op Mol willen oversteken, moeten voortaan gebruik maken van drukknoppen, waarna ze groen licht krijgen. Niet drukken wil zeggen dat het rood licht blijft en dat je dus niet mag oversteken."





Enthousiast onthaald

De nieuwe regeling wordt op gejuich onthaald bij de inwoners van Oud-Turnhout. Niet alleen zal er een vlottere verkeersdoorstroming zijn op de N18. Door het verminderen van de files zal er wellicht ook minder sluipverkeer zijn in omliggende straten. Voorheen gebruikten bestuurders bijvoorbeeld Molenbergen en de Neerstraat om de drukte op de N18 te ontwijken.





De nieuwe regeling zal wel wennen zijn voor de weggebruikers. De politie plaatste daarom een groot digitaal bord om zwakke weggebruikers attent te maken op de gewijzigde situatie. "Daarnaast zullen tijdelijke bordjes de drukknoppen in de verf zetten. Voor fietsers en voetgangers die Dorp en Van der Bekenlaan willen oversteken, verandert er niets."