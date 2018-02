Maria Fleerackers in Hofke van Chantraine 08 februari 2018

02u30 0

Nog tot en met 18 februari vindt in het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout de expo Kleurensymfonie plaats van Maria Fleerackers. Het Hofke van Chantraine is voor Fleerackers geen onbekende. In 2011 stelde ze er al eens tentoon tijdens een groepsexpo met Hildegarde Matheussen, Maria Smet en Steven Woestenborghs. "Tijdens de expo Kleurensymfonie zie je dat Maria een bezige bij is met een verrassend veelzijdig oeuvre", klinkt het. "Na de opleiding Kunsten aan Het Heilig Graf in Turnhout gaf Maria Fleerackers Plastische Opvoeding in verschillende scholen, gedreven door de passie om de wereld te ontdekken door het beeld. Haar creatief proces ontstaat vanuit de elementen vorm, kleur, ritme, contrast en ruimte." (JVN)