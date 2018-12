Marc Dex krijgt Cultuurprijs 2018 Jef Van Nooten

14 december 2018

13u27 0 Oud-Turnhout Marc Dex heeft de Cultuurprijs 2018 van de gemeente Oud-Turnhout gekregen. De zanger werd dit jaar 75 en is al meer dan 50 jaar een gevestigde waarde in de Vlaamse muziekwereld.

“De begeleidingscommissie voor de Cultuurprijs, die jaarlijks in november de ingediende nominaties beoordeelt, vond het de hoogste tijd om Marc Dex de Cultuurprijs van Oud-Turnhout toe te kennen als teken van waardering voor zijn carrière. Marc is afkomstig uit Retie, maar woont intussen al meer dan 40 jaar in Oud-Turnhout”, zegt schepen van Cultuur Hans Van Laer.

“In de jaren 60 bracht Marc enkele succesvolle singles uit waarmee hij de start van zijn loopbaan als charmezanger lanceerde. Na zijn succesperiode begon hij een café met een artiestenpodium waar onder andere Margriet Hermans haar eerste stappen in de showbizz zette, en later startte hij ook een theaterbureau.”

Marc Dex kreeg de Cultuurprijs in de raadzaal van het gemeentehuis overhandigd in aanwezigheid van familie en vrienden. De prijs bestaat uit een kunstwerk in klei, gemaakt door Oud-Turnhoutse kunstenares Hildegarde Matheussen.