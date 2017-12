Man zoekt gestolen Mercedes 02u24 0

Marnix Commissaris uit Oud-Turnhout is op zoek naar zijn gestolen wagen. De diefstal vond plaats in de nacht van woensdag 20 december op donderdag 21 december. De wagen, een bordeauxkleurige Mercedes 190, stond toen op zijn oprit aan de Oude Arendonkse Baan. Marnix is er het hart van in dat hij zijn wagen kwijt is. "Die wagen heb ik nog van mijn grootvader gekregen, die ook mijn peter was. Hij is enkele jaren geleden overleden, de wagen heeft een grote emotionele waarde voor mij", doet Marnix zijn verhaal. "Als iemand mij een tip geeft waardoor ik de auto terugvind, dan wil ik die persoon graag belonen. Wat die beloning juist zal zijn, moet ik nog bekijken." De Mercedes van Marnix is te herkennen aan een donkerdere kleur links achteraan. Wie bruikbare tips heeft, mag Marnix contacteren op het nummer 0472/41.82.75. (WDH)