Man betrapt met 0,5 gram ketamine in Leuvens café Kristof Baelus

15 februari 2019

12u12 0 Oud-Turnhout Phisanuchai S. moest zich verantwoorden voor het bezit van een kleine hoeveelheid ketamine. De man kreeg in eerste instantie de minnelijke schikking toegestuurd maar hier werd geen gevolg aan gegeven.

Een portier van een café op de Oude Markt in Leuven merkte op 15 februari 2018 op dat er drugs werd gebruikt in de zaak en verwittigde de politie. Bij controle van de portefeuille van S bleek dat hij 0,5 gram ketamine op zak had.

De man uit Oud-Turnhout kreeg hiervoor een minnelijke schikking van 150 euro toegestuurd maar de man betaalde deze niet.

De openbare aanklager vordert een geldboete waarvan het effectieve bedrag gelijk is aan het bedrag van de minnelijke schikking. Vonnis op 15 maart.