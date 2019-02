Maatschappelijk onderzoek naar vermeende aanrander van stiefkleindochters Jef Van Nooten

12 februari 2019

16u48 0 Oud-Turnhout De 69-jarige L.V.N. uit Kontich moet zich aan een maatschappelijk onderzoek laten onderwerpen. Dat heeft de rechter in Turnhout beslist. Pas daarna wil de rechtbank een straf uitspreken tegen de man die zijn stiefkleindochters zou hebben aangerand.

L.V.N. zou jarenlang zijn twee stiefkleindochters hebben aangerand in een kangoeroewoning in Oud-Turnhout. De feiten kwamen op 5 juli 2017 aan het licht. Twee zusjes biechtten die dag aan moeder op dat ze al een hele tijd seksueel misbruikt werden door hun stiefgrootvader die bij inwoonde in dezelfde kangoeroewoning in Oud-Turnhout. Aanleiding voor de biecht van de meisjes was een nieuwe aanranding die kort voordien had plaatsgevonden. De man was één van de meisjes gevolgd naar haar slaapkamer. Daar viel hij tijdens een knuffel – al dan niet met opzet – bovenop haar om het meisje vervolgens kusjes te geven tussen de benen.

De man zelf heeft altijd ontkend. “Hij was een knuffelbeer en toonde graag zijn emoties aan de kinderen, maar hij heeft op geen enkel ogenblik handelingen bij hen gesteld die seksueel ontoelaatbaar waren”, aldus zijn advocaat. Het parket vroeg eerder een celstraf van 18 maanden. Vooraleer een beslissing te nemen, wil de rechter hem eerst aan een maatschappelijk onderzoek onderwerpen.