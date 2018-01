Leo Van den Bossche stelt tentoon in Hofke 02u35 0

In het Hofke van Chaintraine in Oud-Turnhout loopt van zaterdag 6 januari tot en met zondag 14 januari een tentoonstelling van Leo Van den Bossche, zelf ook inwoner van Oud-Turnhout. De expo draagt de naam 'Retrospectieve voetsporen'. Op de overzichtstentoonstelling zijn verscheidene schilderijen en tekeningen van Leo Van den Bossche te bewonderen, met onder meer nostalgische stillevens en impressies van Landschap De Liereman en het Arendonks Goorke. Van maandag tot zaterdag is de tentoonstelling open van 13.30 uur tot 17 uur, op zondag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis. (JVN)