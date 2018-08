Leden bekostigen zelf dansschool CROWDFUNDING IDANCE BRENGT 450.000 EURO OP IN 1,5 WEEK JEF VAN NOOTEN

23 augustus 2018

02u37 0 Oud-Turnhout iDance Belgium bouwt momenteel een gloednieuwe dansschool aan De Hoogt in Oud-

Turnhout. Kostprijs: 450.000 euro. Dat geld werd ingezameld bij de 250 leden van de dansschool. "In 1,5 week tijd hadden we het nodige geld bij elkaar", zegt Leen Hoefnagels.





Davy Claes en Leen Hoefnagels zijn sinds 2011 de drijvende kracht achter Dansclub RWP, waarbij de RWP stond voor Ravels, Weelde en Poppel. Na zeven jaar verhuizen de dansers noodgedwongen naar Oud-Turnhout, want daar komt hun nieuwe danszaal. De naam van hun dansschool veranderden Davy en Leen daarom naar iDance Belgium. "In Ravels gaven we les in verschillende gebouwen van de gemeente. Maar we hadden die zalen zo vaak nodig voor onze lessen dat het moeilijk werd om een planning op te maken. Want ook andere clubs en verenigingen wilden ze wel eens huren", zegt Hoefnagels.





Het duo plande daarom de bouw van een eigen dansschool. Ze zochten een geschikte locatie in Ravels, maar die bleek niet voorhanden. De oplossing werd uiteindelijk in Oud-Turnhout gevonden. De dansclub krijgt er aan De Hoogt een grond ter beschikking via erfpacht. De bouwwerken, die al volop aan de gang zijn, worden gefinancierd door de dansschool.





Vrijwilligers

Het geld kregen Davy en Leen bij elkaar met behulp van de leden. "Wij tweeën konden dat geld onmogelijk op tafel leggen. Daarom hebben we een crowdfunding gelanceerd bij onze 250 leden", vertelt Leen Hoefnagels. "Na anderhalve week hadden we het nodige geld al ingezameld. We zijn zelf erg onder de indruk."





De leden van de iDance Belgium brachten niet alleen het geld bij elkaar. Ze steken ook zelf de handen uit de mouwen om de dansschool op te bouwen. "Om de kosten te drukken, wordt de bouw opgetrokken met vrijwilligers, allemaal leden van de dansschool", zegt Hoefnagels.





Eind juni zijn de leden gestart met de werken. Als alles volgens planning verloopt, is het gebouw eind september winddicht. "Daarna volgt de binnenafwerking, in december hopen we de school dan in gebruik te nemen. Tot dan huren we hier en daar zalen om de lessen te laren doorgaan. Onze leden zijn alvast in blijde verwachting. Het idee om een dansschool te bouwen, leeft al jaren. Onze leden kijken hier dus al jaren naar uit."





De nieuwe dansschool wordt 800 vierkante meter groot op de benedenverdieping, en 400 vierkante meter op de bovenverdieping. De school is ook geschikt voor G-dans en rolstoelgebruikers. "De zalen zijn volledig aangepast voor dans, maar ook andere verenigingen kunnen de zalen huren op vrije momenten. Verenigingen uit Oud-Turnhout krijgen daarbij een voordeeltarief", besluit Hoefnagels.